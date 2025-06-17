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Атаки Израиля на атомные объекты Ирана незаконны, заявил МИД России

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Продолжающиеся атаки Израиля на мирные атомные объекты в Иране незаконны, толкают мир к ядерной катастрофе, Россия призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявил МИД РФ.

Источник: © РИА Новости

«Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в Иране незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в том числе в самом Израиле. Россия призывает израильское руководство одуматься и немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ», — заявил МИД РФ.

Там также отметили, что Россия поддерживает настрой Ирана по приверженности обязательствам по ДНЯО и готовности к возобновлению контактов с США.