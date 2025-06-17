Атаки Израиля на атомные объекты Ирана незаконны, заявил МИД России

«Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в Иране незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в том числе в самом Израиле. Россия призывает израильское руководство одуматься и немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ», — заявил МИД РФ.