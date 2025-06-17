Бывшую жену Путина внесли в санкционные списки Канады

В марте глава российского государства назвал точное число санкций против России. По его словам, недружественные РФ страны ввели 28 595 ограничительных мер. Он призвал расценивать санкции не как временную меру, а как механизмы давления. И даже если санкции ослабят, найдется другой способ давить на Россию, предупредил Путин.