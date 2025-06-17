Бывшую жену Путина внесли в санкционные списки Канады

Бывшая жена Путина числится в документах, опубликованных на сайте канадского правительства.
Власти Канады 17 июня 2025 года расширили санкционный список, включив в него бывшую супругу президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную, а также ее нынешнего мужа Артура Очеретного. Об этом сообщается в официальных документах, опубликованных на сайте правительства Канады.
Ограничения распространяются на Людмилу Александровну Очеретную, ранее носившую фамилии Путина и Шкребнева. Власти Канады обосновывают внесение в список ее связями с российским президентом Вместе с ней под санкции попал ее супруг Артур Очеретный. Кроме того, в обновленном перечне фигурируют дальние родственники президента — Михаил Путин и Михаил Шеломов. Содержание передает ТАСС.
В марте глава российского государства назвал точное число санкций против России. По его словам, недружественные РФ страны ввели 28 595 ограничительных мер. Он призвал расценивать санкции не как временную меру, а как механизмы давления. И даже если санкции ослабят, найдется другой способ давить на Россию, предупредил Путин.