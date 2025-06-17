Еврокомиссия предложила упростить нормы производства оружия в ЕС

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия предложила внести изменения в законодательство Европейского союза и упростить нормы производства оружия в сообществе, стремясь создать благоприятные условия для предприятий ВПК. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС.
По словам Кубилюса, Еврокомиссия планирует обязать власти стран — членов ЕС принимать решения о разрешении или отклонении новых военно-производственных проектов в течение максимум 60 дней, тогда как сейчас этот процесс может занимать даже несколько лет. Кроме того, Еврокомиссия распространила специальную инструкцию для регуляторов, согласно которой в странах Евросоюза нет никаких ограничений для инвестиций в широкое производство оружия и боеприпасов за исключением нескольких видов оружия, запрещенных международными конвенциями.
«Евросоюз не находится ни в состоянии войны, ни мира. Раньше наше сознание и наши юридические нормы знали только два состояния — война и мир. Теперь европейские нормы должны быть адаптированы сразу для обоих этих состояний. ЕС должен перейти в стадию готовности к обороне», — отметил еврокомиссар.
Еврокомиссия также требует от властей стран сообщества не отказывать в открытии новых предприятий ВПК по экологическим принципам и учитывать специфику военного производства при оценке его безопасности. Отдельные меры предусмотрены для форсированной разработки военных систем искусственного интеллекта и квантовых компьютеров для военных целей, которые, по мнению Еврокомиссии, «со временем будут способствовать и развитию гражданских технологий».
Эти предложения теперь должен одобрить Совет ЕС. -0-