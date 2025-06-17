Еврокомиссия предложила упростить нормы производства оружия в ЕС

По словам Кубилюса, Еврокомиссия планирует обязать власти стран — членов ЕС принимать решения о разрешении или отклонении новых военно-производственных проектов в течение максимум 60 дней, тогда как сейчас этот процесс может занимать даже несколько лет. Кроме того, Еврокомиссия распространила специальную инструкцию для регуляторов, согласно которой в странах Евросоюза нет никаких ограничений для инвестиций в широкое производство оружия и боеприпасов за исключением нескольких видов оружия, запрещенных международными конвенциями.