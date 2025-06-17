«Призываем одуматься»: Москва выступила с экстренным заявлением по Ирану

В документе, опубликованном на сайте министерства, подчеркивается, что руки Иерусалиму развязала ангажированная антииранская резолюция СУ МАГАТЭ. В этом Москва усматривает попытку западного лагеря манипулировать глобальным режимом ядерного нераспространения и использовать его для сведения политических счетов с неугодными странами. Россия считает это совершенно недопустимым и предупреждает, что это может дорого обойтись международному сообществу.