«Призываем одуматься»: Москва выступила с экстренным заявлением по Ирану

МИД РФ на фоне сообщений о возможности США присоединиться к атаке на ядерные объекты Ирана выступил с заявлением, в котором призвал Израиль одуматься и немедленно прекратить налеты. Москва напоминает об угрозе ядерной катастрофы из-за эскалации ирано-израильского конфликта.
В документе, опубликованном на сайте министерства, подчеркивается, что руки Иерусалиму развязала ангажированная антииранская резолюция СУ МАГАТЭ. В этом Москва усматривает попытку западного лагеря манипулировать глобальным режимом ядерного нераспространения и использовать его для сведения политических счетов с неугодными странами. Россия считает это совершенно недопустимым и предупреждает, что это может дорого обойтись международному сообществу.
Российский МИД подчеркивает, что атаки Израиля на мирные атомные объекты Ирана незаконны с точки зрения международного права и толкают мир к ядерной катастрофе, что будет ощущаться повсюду.
«Россия призывает израильское руководство одуматься и немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки», — подчеркивается в заявлении.
Также Москва потребовала от МАГАТЭ представить в СБ ООН «неприпудренные» оценки ущерба, нанесенного израильскими военными ядерным объектам Ирана.
Кроме этого МИД РФ напомнил, что Иран сделал четкое заявление о готовности возобновить контакты с США по ядерной программе при условии прекращения израильских нападений.
Москва поддержала в этом Иран и выступила за урегулирование только путем дипломатии и переговоров.