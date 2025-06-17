МИД РФ осудил массированные удары Израиля по Ирану

В МИД РФ призвали Израиль остановить атаки на Иран.
Израильские удары по гражданским ядерным объектам на территории Ирана противоречат международному праву и создают угрозу глобальной ядерной катастрофы. Об этом сообщил МИД РФ в официальном заявлении.
«Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в ИРИ незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе», — заявили в МИД РФ. Полный текст опубликован на сайте ведомства. Там добавили, что влияние этой катастрофы отразится повсеместно, затронув и территорию самого Израиля.
В МИД России подчеркнули, что урегулирование между Ираном и Израилем возможно только дипломатическим путем, и Москва твердо поддерживает этот подход. Россия ожидает, что МАГАТЭ в ближайшее время представит объективный доклад о масштабах ущерба, нанесенного израильскими ударами ядерным объектам Ирана, а также о нарушениях безопасности инспекторов агентства. Москва призвала Израиль немедленно прекратить атаки на иранские ядерные установки, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, подчеркнув, что подобные действия создают угрозу региональной стабильности.
Сегодня, 17 июня, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о проведении серии авиаударов по пусковым установкам, расположенным в западной части Ирана. По заявлению ЦАХАЛ, в ходе операции были уничтожены десятки пусковых установок ракет типа «земля — земля», а также поражены ряд других объектов на данной территории, передает «360.ru».