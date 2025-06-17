МИД РФ осудил массированные удары Израиля по Ирану

В МИД России подчеркнули, что урегулирование между Ираном и Израилем возможно только дипломатическим путем, и Москва твердо поддерживает этот подход. Россия ожидает, что МАГАТЭ в ближайшее время представит объективный доклад о масштабах ущерба, нанесенного израильскими ударами ядерным объектам Ирана, а также о нарушениях безопасности инспекторов агентства. Москва призвала Израиль немедленно прекратить атаки на иранские ядерные установки, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, подчеркнув, что подобные действия создают угрозу региональной стабильности.