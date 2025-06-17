Беларусь готовит уголовную ответственность до двух лет за использование БПЛА

— Как мы видим, в настоящее время эти, казалось бы, безобидные предметы, как беспилотники, авиамодели, активно применяются на театре военных действий, могут использоваться для совершения актов терроризма и в целях контрабанды. Потому их беспрепятственный ввоз на территорию страны, оборот представляют серьезную угрозу национальной безопасности, — говорит депутат о предыстории появления законопроекта.