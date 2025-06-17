Беларусь готовит уголовную ответственность до двух лет за использование БПЛА

Депутат Палаты представителей Андрей Лис сообщил, что что Беларусь готовит уголовную ответственность до двух лет за применение БПЛА, а также за незаконные ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников. Об этом пишет БелТА.
Данная мера будет в законопроекте «Об изменении кодексов по вопросам административной и уголовной ответственности», который нижняя палата белорусского парламента рассмотрит в первом чтении. По его слова, в законопроекте прежде всего речь идет об административной ответственности физлиц. Она наступает за ввоз, хранение, изготовление, эксплуатацию и оборот беспилотных аппаратов и авиамоделей. Среди наказаний — крупные штрафы и возможность конфискации БПЛА.
— Если такие же действия будут совершены виновным лицом в течение года после привлечения к административной ответственности, то наступает уже уголовная ответственность по статье Уголовного кодекса Республики Беларусь. Максимальное наказание предусмотрено до двух лет лишения свободы, — уточнил депутат.
Андрей Лис отметил, что документ появилась как развитие положений указа Президента № 297 «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов».
— Как мы видим, в настоящее время эти, казалось бы, безобидные предметы, как беспилотники, авиамодели, активно применяются на театре военных действий, могут использоваться для совершения актов терроризма и в целях контрабанды. Потому их беспрепятственный ввоз на территорию страны, оборот представляют серьезную угрозу национальной безопасности, — говорит депутат о предыстории появления законопроекта.
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