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Директор Большого театра и глава «Отечественного софта» попали под санкции

Директор Большого театра Валерий Гергиев и глава правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественного софта» Наталья Касперская попали под санкции Канады. Об этом говорится в списках, опубликованных на сайте канадского правительства. Там также числится заслуженный тренер РФ по художественной гимнастике Ирина Винер.

В санкционные списки Канады попали известные деятели из России.

Директор Большого театра Валерий Гергиев и глава правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественного софта» Наталья Касперская попали под санкции Канады. Об этом говорится в списках, опубликованных на сайте канадского правительства. Там также числится заслуженный тренер РФ по художественной гимнастике Ирина Винер.

В списках фигурируют работники мэрии Москвы, в том числе замглавы города Анастасия Ракова. Содержание документов передает ТАСС.

В документах также говорится о внесении в санкционные списки бывшей жены российского президента Владимира Путина Людмилы Очеретную, а также ее нынешнего супруга Артура Очеретного. Кроме того, в обновленном перечне фигурируют дальние родственники президента — Михаил Путин и Михаил Шеломов.