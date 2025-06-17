Директор Большого театра и глава «Отечественного софта» попали под санкции

В документах также говорится о внесении в санкционные списки бывшей жены российского президента Владимира Путина Людмилы Очеретную, а также ее нынешнего супруга Артура Очеретного. Кроме того, в обновленном перечне фигурируют дальние родственники президента — Михаил Путин и Михаил Шеломов.