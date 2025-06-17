СМИ: Трамп рассматривает возможность ударов США по ядерным объектам Ирана

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения США к военной операции Израиля против Ирана и нанесения ударов американскими силами по ядерным объектам исламской республики. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники, пишет ТАСС.
«По словам должностных лиц США, Трамп серьезно рассматривает возможность вступления в войну и нанесения США удара по ядерным объектам Ирана, особенно по подземному объекту по обогащению урана в Фордо», — отмечается в публикации.
По сведениям портала, Трамп может принять решения, касающиеся Ирана, по итогам совещания с помощниками, отвечающими за сферу национальной безопасности. Оно проходит в Ситуационной комнате Белого дома. Это защищенное помещение для проведения закрытых совещаний.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным. -0-