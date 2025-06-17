В МИД РФ заявили, что атаки Израиля на мирные атомные объекты незаконны

Израильские атаки на мирные атомные объекты на территории Ирана незаконны. Соответствующее заявление сделали в МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве считают, что атаки Израиля могут привести к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться по всему миру, в том числе в самом Израиле.
«Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в ИРИ незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе», — говорится в заявлении МИД РФ.
Также в заявлении МИД РФ подчеркивается, что российская сторона исходит из того, что урегулирование ирано-израильского конфликта может быть достигнуто только дипломатическим путем.
Напомним, что накануне состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого был затронут вопрос обострения конфликта между Израилем и Ираном.