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В МИД РФ заявили, что атаки Израиля на мирные атомные объекты незаконны

В ведомстве считают, что удары Израиля толкают мир к ядерной катастрофе.

Источник: Аргументы и факты

Израильские атаки на мирные атомные объекты на территории Ирана незаконны. Соответствующее заявление сделали в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что атаки Израиля могут привести к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться по всему миру, в том числе в самом Израиле.

«Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в ИРИ незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе», — говорится в заявлении МИД РФ.

Также в заявлении МИД РФ подчеркивается, что российская сторона исходит из того, что урегулирование ирано-израильского конфликта может быть достигнуто только дипломатическим путем.

Напомним, что накануне состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого был затронут вопрос обострения конфликта между Израилем и Ираном.