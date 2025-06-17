СМИ распространяют фейк об убийстве экс-президента Ирана

При этом иранское агентство IRNA со ссылкой на офис экс-президента сообщает, что никакого покушения не было. Президентство Махмуд Ахмадинежада запомнилось жёсткой риторикой в отношении Запада и стремлением к укреплению позиций Ирана на мировой арене. Он занимал свой пост с 2005 по 2013 год.