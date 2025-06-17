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Дочь Ельцина попала под санкции Канады

Власти Канады включили в санкционный список Татьяну Юмашеву — дочь первого президента России Бориса Ельцина, а также ее супруга Валентина Юмашева. Об этом говорится в официальных документах, размещенных на сайте правительства Канады.

Ограничения коснулись и других известных личностей.

Власти Канады включили в санкционный список Татьяну Юмашеву — дочь первого президента России Бориса Ельцина, а также ее супруга Валентина Юмашева. Об этом говорится в официальных документах, размещенных на сайте правительства Канады.

В опубликованных на официальном сайте правительства Канады санкционных списках фигурируют генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская, а также заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер. Данные сведения были переданы ТАСС.

Кроме того, в списки попала бывшая супруга президента РФ Владимира Путина Людмила Очеретная. Санкции были введены также против ее супруга и дальних родственников российского лидера.