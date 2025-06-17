Лукашенко неожиданно заговорил о голоде в Белоруссии

Главной причиной рекордного падежа, по мнению главы государства, являются неисполнительность в агропромышленном секторе, «бардак в сельском хозяйстве» и проблемы с дисциплиной. Слухи о нехватке людей президент страны опроверг, отметив, что их не организовали и не заставили работать.