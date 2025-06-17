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Лукашенко неожиданно заговорил о голоде в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике может грозить голод.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике может грозить голод. Об этом он высказался на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер заявил, что вскоре в стране «жрать будет нечего», если не изменить ситуацию с падежом скота.

Главной причиной рекордного падежа, по мнению главы государства, являются неисполнительность в агропромышленном секторе, «бардак в сельском хозяйстве» и проблемы с дисциплиной. Слухи о нехватке людей президент страны опроверг, отметив, что их не организовали и не заставили работать.

Также Лукашенко раскритиковал оппозиционных журналистов, описав их как «беглых отморозков».

Кроме того, президент Белоруссии призвал соблюдать трудовую дисциплину, чтобы избежать войны.