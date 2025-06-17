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Вэнс: Иран обогащал уран до уровня выше необходимого для гражданских целей

Тегеран мог бы иметь гражданскую ядерную энергетику, но решил обогащать уран до недопустимого уровня, заявил вице-президент США.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс в социальной сети X* выразил мнение по вопросу ядерной программы Ирана.

«Тегеран мог бы иметь гражданскую ядерную энергетику без обогащения, однако они отвергли это. При этом Иран обогащал уран намного выше уровня, который был нужен для каких-либо гражданских целей», — заявил Вэнс.

Американский политик также отметил, что он ещё не видел ни одного серьёзного аргумента в пользу того, почему Тегерану нужно было обогащать уран намного выше порога, необходимого для гражданских целей.

Ранее The New York Times писало, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю Стивену Уиткоффу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу попытаться организовать встречу с представителями Ирана в ближайшие дни.