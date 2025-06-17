Регулятор не выявил у Boeing 787 авиакомпании Air India проблем с безопасностью

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) по итогам проверок флота Boeing 787 авиакомпании Air India не выявил проблем с безопасностью этой модели лайнера. Об этом говорится в заявлении авиарегулятора по итогам встречи с руководством индийского авиаперевозчика, информирует ТАСС.
«Установлено, что воздушное судно и связанные с ним системы технического обслуживания соответствуют существующим стандартам безопасности», — заявили в DGCA. Одновременно DGCA выразило обеспокоенность качеством обслуживания самолетов. Авиакомпании рекомендовано «строго соблюдать нормы, улучшить координацию между подразделениями и обеспечить достаточный запас запчастей, чтобы избежать задержек».
DGCA сообщило, что 24 из 33 самолетов Boeing 787 авиакомпании Air India прошли «усиленную проверку безопасности». В управлении также заявили, что после катастрофы с Boeing 787−8 Dreamliner под Ахмедабадом 12 июня в период по 17 июня было отменено 83 рейса Air India, из которых 66 должны были выполняться на самолетах Boeing 787.-0-