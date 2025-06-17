Регулятор не выявил у Boeing 787 авиакомпании Air India проблем с безопасностью

DGCA сообщило, что 24 из 33 самолетов Boeing 787 авиакомпании Air India прошли «усиленную проверку безопасности». В управлении также заявили, что после катастрофы с Boeing 787−8 Dreamliner под Ахмедабадом 12 июня в период по 17 июня было отменено 83 рейса Air India, из которых 66 должны были выполняться на самолетах Boeing 787.-0-