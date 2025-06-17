«Жесткое требование США». Почему Киев согласился на обмен пленными, пояснил эксперт

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киевский режим согласился на обмен пленными с Россией по той причине, что это было жесткое требование Вашингтона. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Говоря про обмены пленными между Россией и Украиной, Владимиров Корнилов выразил уверенность, что Москва действительно хочет вернуть своих людей. В то же время Киев идет на обмен только потому, что Вашингтон требует каких-то конкретных шагов в сторону урегулирования конфликта.
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«Было жесткое требование Соединенных Штатов Америки. Зеленский не от хорошей жизни пошел на эти переговоры и какие-то символические шаги, которые свидетельствуют о стремлении к деэскалации конфликта, — сказал Владимир Корнилов. — Понятно, что европейцы и британцы придумывают для Зеленского различные формулы, при которых можно было бы сказать, что он вроде бы и согласен на прекращение огня».
Таким образом, констатировал политический обозреватель, киевский режим идет на подобные шаги для того, чтобы показать якобы готовность к миру: «Просто отказаться от переговоров, от контактов, от обмена пленными и тем более от получения тел своих военных для Зеленского очень проблематично. Особенно в условиях того, что Трамп и администрация Белого дома могут решить резко снизить помощь Украине».-0-