«Жесткое требование США». Почему Киев согласился на обмен пленными, пояснил эксперт

«Было жесткое требование Соединенных Штатов Америки. Зеленский не от хорошей жизни пошел на эти переговоры и какие-то символические шаги, которые свидетельствуют о стремлении к деэскалации конфликта, — сказал Владимир Корнилов. — Понятно, что европейцы и британцы придумывают для Зеленского различные формулы, при которых можно было бы сказать, что он вроде бы и согласен на прекращение огня».