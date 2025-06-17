Власти Испании назвали причины апрельского блэкаута в стране

Как сообщила министр Сара Аагесен, главные причины технического и организационного характера. За несколько дней до блэкаута в энергосети Испании отмечались незначительные скачки напряжения, которые к утру 28 апреля стали сильнее, а затем в какой-то момент особенно сильные скачки в течение пяти секунд разбалансировали систему. Неудачные решения балансирования, принятые оператором Red Electrica, способствовали усилению проблемы, система была перегружена и отключилась. «Все это произошло за какие-то 12 секунд, и большая часть потери напряжения пришлась на первые 5 секунд», — отметила министр. По итогам расследования специалисты предложили ряд мер по предотвращению возможного повторения таких ситуаций в будущем.