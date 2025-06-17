В МИД заявили, что жизни инспекторов МАГАТЭ в Иране оказались в опасности

«Российская сторона ожидает от руководства Агентства подготовки в самое ближайшее время развернутого письменного доклада для рассмотрения в СУ МАГАТЭ и СБ ООН с объективными и “неприпудренными” оценками ущерба, нанесённого израильскими военными безопасности ядерно-энергетического комплекса ИРИ, а также применению гарантий МАГАТЭ в Иране, включая запугивания находящихся там инспекторов, чья жизнь оказалась подвергнута смертельной угрозе», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, ранее МАГАТЭ после анализа спутниковых изображений ядерных объектов Ирана обнаружило следы попаданий по подземным помещениям в Натанзе, где находится один из главных объектов по обогащению урана в стране.
По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в Исфахане на ядерном объекте были повреждения получили четыре строения, в том числе химическая лаборатория и объект по конверсии урана.