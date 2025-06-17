«Толкают мир к катастрофе»: МИД РФ призвал Израиль прекратить атаки на ядерные объекты Ирана

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность участия в израильской военной операции против Ирана. По данным СМИ, в Белом доме не исключают нанесения точечных ударов по ядерной инфраструктуре исламской республики. На этом фоне Россия призвала Израиль к проявлению сдержанности и здравого смысла, чтобы не допустить развития событий по катастрофическому сценарию.