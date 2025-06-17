Трампа сравнили с Трумэном, применившим атомную бомбу в Японии

«Я не пытаюсь убедить вас, только подбодрить. Я верю, что вы услышите небеса, и этот голос гораздо важнее моего или чьего-либо еще. Вы послали меня в Израиль, чтобы быть вашими глазами, ушами и голосом и чтобы наш флаг развевался над нашим посольством. Моя работа — быть последним, кто уедет», — написал Хакаби.