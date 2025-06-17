Трампа сравнили с Трумэном, применившим атомную бомбу в Японии

«Я не пытаюсь убедить вас, только подбодрить. Я верю, что вы услышите небеса, и этот голос гораздо важнее моего или чьего-либо еще. Вы послали меня в Израиль, чтобы быть вашими глазами, ушами и голосом и чтобы наш флаг развевался над нашим посольством. Моя работа — быть последним, кто уедет», — написал Хакаби.
Хакаби отметил, что нынешнее положение Трампа — беспрецедентное, и добавил, что тот был отправлен в Израиль «быть глазами, ушами и голосом» президента. По его словам, он останется до последнего и будет держать флаг США на месте.
«Я так благодарен за помощь президента, который опубликовал то, что я ему отправил», — написал Хакаби позднее на своей странице в Х.
Тем временем сам Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы провести экстренное совещание с Советом нацбезопасности по ситуации вокруг конфликта между Израилем и Ираном. В Белом доме обсуждают возможные шаги, включая прямые переговоры с Тегераном. Как подчеркнул Трамп, его цель — не перемирие, а окончательное завершение конфликта. Эксперты отмечают, что Израиль не сможет выдержать затяжную войну без поддержки со стороны США.