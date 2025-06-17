«Должок»: Путин напомнил Чемезову о строительстве мусоросжигательных заводов

Президент России Владимир Путин в ходе встречи во вторник с гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым напомнил ему, что тот обещал построить мусоросжигательные заводы.
«Должок за вами, Сергей Викторович», — сказал Путин.
Чемезов признал это. При этом он объяснил, что стройка заводов в Подмосковье и Татарстане, начатая в 2019 году, притормозилась из-за пандемии коронавируса, а затем из-за санкций.
Гглава «Ростеха» подчеркнул, что в декабре прошлого года удалось завершить строительство одного завода. При этом все делалось за счет кредитов, собственных средств компании и за счет частных инвестиций, без использования бюджетных денег.
Также Чемезов привел данные о том, что в результате работы этого завода уже получено 100 миллионов киловатт-часов «зелёной» энергии и уничтожено более 200 тысяч тонн коммунальных отходов.
«Уверяю вас, что на будущий год ещё один завод начнёт работать», — пообещал глава «Ростеха». Чемезов добавил, что строительство других заводов придется пока заморозить до лучших времен, когда условия кредитования станут лучше или если появится какая-то помощь государства.