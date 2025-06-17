«Должок»: Путин напомнил Чемезову о строительстве мусоросжигательных заводов

«Уверяю вас, что на будущий год ещё один завод начнёт работать», — пообещал глава «Ростеха». Чемезов добавил, что строительство других заводов придется пока заморозить до лучших времен, когда условия кредитования станут лучше или если появится какая-то помощь государства.