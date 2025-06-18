Суд в Кишиневе назначил дату рассмотрения жалобы на продление ареста Гуцул

КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева рассмотрит протест защиты на продление домашнего ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул 23 июня, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд 11 июня принял решение о его продлении еще на 30 суток.
«Заседание апелляционной палаты Кишинева, на котором будет рассматриваться наш протест на продление домашнего ареста Гуцул, состоится в понедельник, 23 июня, в 13.00 (совпадает с мск)», — сказала РИА Новости Байрам.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.