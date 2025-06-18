МИД России: атаки Израиля по Ирану толкают мир к ядерной катастрофе

«Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в ИРИ незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в том числе в самом Израиле», — говорится в заявлении МИД России.