МИД России призвал Израиль немедленно прекратить атаки на ядерные объекты Ирана

Израиль должен одуматься и немедленно прекратить атаки на мирные ядерные объекты Ирана. Об этом во вторник, 17 июня, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.
По словам представителей ведомства, военный конфликт между Иерусалимом и Тегераном может стать причиной обострения ситуации на всем Ближнем Востоке, в первую очередь на территории граничащих с воюющими странами государств. Они также отметили готовность Ирана возобновить переговоры с США для поиска возможных решений касательно ядерной программы исламской республики при условии, что израильская армия прекратит атаки.
— Москва поддерживает такой настрой… Цели ядерного нераспространения, фундаментальной основой которого является договор о нераспространении ядерного оружия, не должны достигаться путем агрессии и ценой невинных жертв, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия призывает Израиль и Иран к максимальной сдержанности, чтобы перейти на мирный трек урегулирования конфликта.