МИД России призвал Израиль немедленно прекратить атаки на ядерные объекты Ирана

По словам представителей ведомства, военный конфликт между Иерусалимом и Тегераном может стать причиной обострения ситуации на всем Ближнем Востоке, в первую очередь на территории граничащих с воюющими странами государств. Они также отметили готовность Ирана возобновить переговоры с США для поиска возможных решений касательно ядерной программы исламской республики при условии, что израильская армия прекратит атаки.