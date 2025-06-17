Вэнс допустил, что США примут дополнительные меры против ядерной программы Ирана

Вместе с тем Вэнс отметил, что у американцев «после продолжавшейся в последние 25 лет идиотской внешней политики» есть «право беспокоиться» из-за того, что США могут быть вовлечены в конфликт. По его словам, Трамп до сих пор «демонстрировал удивительную сдержанность» в ситуации вокруг обмена ударами между Израилем и Ираном.