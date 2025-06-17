Вэнс допустил, что США примут дополнительные меры против ядерной программы Ирана

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтонская администрация может принять дополнительные меры против ядерной программы Ирана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает ТАСС.
Как написал в соцсети X Вэнс, американский лидер Дональд Трамп «может решить, что ему нужно принять дополнительные меры, чтобы прекратить обогащение урана в Иране. Это решение в конечном счете принимать президенту».
Вместе с тем Вэнс отметил, что у американцев «после продолжавшейся в последние 25 лет идиотской внешней политики» есть «право беспокоиться» из-за того, что США могут быть вовлечены в конфликт. По его словам, Трамп до сих пор «демонстрировал удивительную сдержанность» в ситуации вокруг обмена ударами между Израилем и Ираном.
Как сообщил интернет-портал Axios со ссылкой на источники, Трамп рассматривает возможность присоединения США к военной операции Израиля против Ирана и нанесения ударов американскими силами по ядерным объектам исламской республики.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным. -0-