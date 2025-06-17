В Кракове мужчина сорвал флаг Украины и заменил его на польский

Ранее Life.ru сообщал, что вклад украинцев в экономику Польши в 8 раз превысил расходы на помощь. В 2024 году выходцы с Украины обеспечили поступления в польскую экономику на сумму 22,7 миллиарда евро. По данным аналитических центров, сумма, потраченная за три года на предоставление услуг переселенцам, оказалась в восемь раз меньше, чем объём доходов, связанных с их трудовой активностью, арендой жилья и потреблением товаров и услуг.