«Жрать будет нечего»: Лукашенко потребовал остановить падёж скота

На выездном совещании по вопросам агропрома белорусский лидер подчеркнул, что его позиция обусловлена системными проблемами. Как отметил Лукашенко, поводом для совещания стала полная неисполнительность в аграрной отрасли и отсутствие дисциплины среди ответственных лиц. Президент также резко высказался по поводу последствий, если нынешняя ситуация сохранится.
«Если будет падёж скота как сейчас или вчера, будет это всё продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом — и будет гибнуть скот, мы придём к тому, что нам жрать самим будет нечего», — заявил глава государства.
Президент добавил, что никакого дефицита рабочей силы в стране нет, а основная проблема — в неспособности организовать людей и заставить их работать. По его словам, без дисциплины и жёсткого управления агропромышленный комплекс развалится.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан активнее заниматься земледелием на приусадебных участках, уделяя особое внимание выращиванию картофеля. Он также выразил сожаление по поводу того, что молодёжь страны теряет интерес к огородничеству. Кроме того, на совещании, посвящённом сохранности поголовья крупного рогатого скота, Лукашенко выступил за улучшение условий содержания животных и предложил установить памятник корове как символу продовольственной безопасности.