«Жрать будет нечего»: Лукашенко потребовал остановить падёж скота

«Если будет падёж скота как сейчас или вчера, будет это всё продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом — и будет гибнуть скот, мы придём к тому, что нам жрать самим будет нечего», — заявил глава государства.