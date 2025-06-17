Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Киев причастен к убийству Портнова

Киев может быть причастен к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
«Киевский режим приспособился проводить такие террористические акты, убийство людей, которые представляют опасность для режима», — отметил он.
Азаров подчеркнул, что никто из лидеров стран Запада не осуждает убийство Портнова и другие подобные политические теракты.
Напомним, что Андрей Портнов был убит у школы в городе Посуэло-де-Аларкон в Испании. Политик получил несколько огнестрельных ранений, в том числе в голову. При этом за несколько дней до трагедии экс-советник Януковича был в Киеве, где встречался с украинскими «топ-чиновниками».