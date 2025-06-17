Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Киев причастен к убийству Портнова

Напомним, что Андрей Портнов был убит у школы в городе Посуэло-де-Аларкон в Испании. Политик получил несколько огнестрельных ранений, в том числе в голову. При этом за несколько дней до трагедии экс-советник Януковича был в Киеве, где встречался с украинскими «топ-чиновниками».