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Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Киев причастен к убийству Портнова

Николай Азаров заявил, что киевский режим приспособился проводить теракты против опасных для него людей.

Источник: Комсомольская правда

Киев может быть причастен к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Киевский режим приспособился проводить такие террористические акты, убийство людей, которые представляют опасность для режима», — отметил он.

Азаров подчеркнул, что никто из лидеров стран Запада не осуждает убийство Портнова и другие подобные политические теракты.

Напомним, что Андрей Портнов был убит у школы в городе Посуэло-де-Аларкон в Испании. Политик получил несколько огнестрельных ранений, в том числе в голову. При этом за несколько дней до трагедии экс-советник Януковича был в Киеве, где встречался с украинскими «топ-чиновниками».