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«Важно обеспечить»: Зеленский потребовал от Запада $40 млрд ежегодно

Владимир Зеленский в ходе выступления на спецзаседании лидеров стран G7 потребовал от Запада ежегодных вливаний в украинский бюджет в размере 40 миллиардов долларов США.

Владимир Зеленский в ходе выступления на спецзаседании лидеров стран G7 потребовал от Запада ежегодных вливаний в украинский бюджет в размере 40 миллиардов долларов США.

«Важно обеспечить $40 млрд ежегодной бюджетной поддержки для Украины», — сказал Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что это необходимо для устойчивости Украины и чтобы она могла держаться дольше.

Также Зеленский заявил, что это должно быть согласованным решением лидеров Группы семи, в том числе и США.

Кроме этого он попросил предоставить Украине системы ПВО и профинансировать производство дронов-перехватчиков, которые разрабатываются на Украине.