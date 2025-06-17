«Важно обеспечить»: Зеленский потребовал от Запада $40 млрд ежегодно

Владимир Зеленский в ходе выступления на спецзаседании лидеров стран G7 потребовал от Запада ежегодных вливаний в украинский бюджет в размере 40 миллиардов долларов США.
«Важно обеспечить $40 млрд ежегодной бюджетной поддержки для Украины», — сказал Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».
Он добавил, что это необходимо для устойчивости Украины и чтобы она могла держаться дольше.
Также Зеленский заявил, что это должно быть согласованным решением лидеров Группы семи, в том числе и США.
Кроме этого он попросил предоставить Украине системы ПВО и профинансировать производство дронов-перехватчиков, которые разрабатываются на Украине.