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Российский военкор высказался о помощи КНДР в Курской области

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является настоящим союзником России.

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является настоящим союзником России. Так журналист прокомментировал решение об отправке северокорейских саперов и военных строителей для восстановления Курской области в своем Telegram-канале.

По словам репортера, Ким продолжает демонстрировать, как выглядит настоящий союзник.

Напомним, ранее стало известно о решении КНДР направить в Россию тысячу саперов и 5 тысяч военных строителей для разминирования и восстановления территории Курской области.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал на возможную отправку тысяч граждан КНДР в регион. Он отметил, что отправка под Курск шести тысяч саперов и строителей из Северной Кореи станет для региона подспорьем.