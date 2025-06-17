Российский военкор высказался о помощи КНДР в Курской области

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является настоящим союзником России. Так журналист прокомментировал решение об отправке северокорейских саперов и военных строителей для восстановления Курской области в своем Telegram-канале.
По словам репортера, Ким продолжает демонстрировать, как выглядит настоящий союзник.
Напомним, ранее стало известно о решении КНДР направить в Россию тысячу саперов и 5 тысяч военных строителей для разминирования и восстановления территории Курской области.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал на возможную отправку тысяч граждан КНДР в регион. Он отметил, что отправка под Курск шести тысяч саперов и строителей из Северной Кореи станет для региона подспорьем.