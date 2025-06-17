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Госдеп: решение по переговорам о ядерной программе с Ираном принимает Трамп

Представитель внешнеполитического ведомства не стала сообщать о том, хочет ли Тегеран продолжать переговоры.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга заявила, что окончательное решение о продолжении дипломатических с Ираном по вопросу его ядерной программы будет принимать президент страны Дональд Трамп.

Когда её спросили, готов ли сам Иран к возобновлению переговоров, представитель внешнеполитического ведомства ответила, что не может обсуждать этот аспект.

«Я не могу обсуждать это», — сказала Брюс.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне заявил, что Тегеран мог бы иметь гражданскую ядерную энергетику без обогащения, но обогащал уран намного выше уровня, который был нужен для гражданских целей.

Телеканал Fox News ранее сообщил, что США осуществляют переброску дополнительной военной авиации на Ближний Восток.