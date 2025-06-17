Израильские ВВС нанесли удары по 12 пусковым ракетным установкам и складам ракет в Иране

«Армия обороны Израиля совершила серию ударов по ракетным установкам и местам хранения ракет класса земля — земля в центральной части Ирана. ВВС Израиля атаковали 12 пусковых установок и складов ракет на основе полученных разведданных», — говорится в заявлении.