Израильские ВВС нанесли удары по 12 пусковым ракетным установкам и складам ракет в Иране

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВС Израиля нанесли удары по 12 пусковым ракетным установкам и складам ракет на территории Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.
«Армия обороны Израиля совершила серию ударов по ракетным установкам и местам хранения ракет класса земля — земля в центральной части Ирана. ВВС Израиля атаковали 12 пусковых установок и складов ракет на основе полученных разведданных», — говорится в заявлении.
«Ракеты были нацелены на израильских мирных жителей», — добавили в армейской пресс-службе. -0-