КНДР продолжает укреплять связи с Россией.
Лидер КНДР Ким Чен Ын является настоящим союзником России, поскольку оказывает большую помощь РФ на территории Курской области. Об этом в своем telegram-канале 17 июня заявил военный корреспондент Александр Котенок.
«Ким продолжает демонстрировать, как выглядит настоящий союзник. КНДР отправит тысячу саперов и пять тысяч военных строителей для восстановления Курской области», — написал военкор.
Котенок также подчеркнул, что решение о соответствующей поддержке прозвучало после визита российской делегации в Пхеньян. Ким Чен Ын является единственным из реальных союзников России во внешнем контуре, подчеркнул ранее журналист.
Как сообщало URA.RU, военные специалисты из КНДР будут задействованы в восстановлении инфраструктурных объектов Курской области, разрушенных в результате боевых действий, а также в разминировании территории региона. Подготовка к практическим работам начнется в ближайшее время.