Иран заявил, что сбил израильский самолет

По его данным, это произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. Пилот самолета катапультировался перед крушением, его ищут. Подробности агентство не уточняет.
Израиль не сообщал о потере самолета.
Ранее Иран также нанес очередную серию ударов ракетами и беспилотниками по Израилю. ЦАХАЛ тогда сообщил об их перехвате. Страны начали обмениваться ударами после того, как в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана из-за его ядерной программы. Тегеран тогда ответил операцией «Истинное обещание 3».