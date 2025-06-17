В России назвали Мерца вестником апокалипсиса и фашистом

В риторике немецкого канцлера Фридриха Мерца отчетливо прослеживаются проявления фашизма и пренебрежение к человеческой жизни. Таким образом он пытается заработать себе политические дивиденды, считает депутат Госдумы Леонид Слуцкий, опубликовав свое мнение в телеграм-канале.
«Риторика Мерца — обыкновенный фашизм, пренебрежение человеческими жизнями ради собственных властных амбиций. Такие политики подводят мир к краю пропасти», — отметил политик.
Так он отреагировал на слова германского канцлера о том, что израильские удары по Ирану являются грязной работой за других западников. По словам Слуцкого, точно такие тезисы звучали и на счет Украины от тех, кто пытался оправдать неонацизм киевского режима, пугая Европу российской угрозой.
Парламентарий уверен, что подобные слова, звучащие из уст европейских лидеров, могут привести к апокалипсису. И отметил, что военным путем иранский ядерный вопрос не решить. Здесь нужен дипломатический подход, заключил он.
Ранее «МК» писал, что Фридрих Мерц выразил надежду, что по итогам конфликта Израиля и Ирана власть в Тегеране сменится.