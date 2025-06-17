В России назвали Мерца вестником апокалипсиса и фашистом

Так он отреагировал на слова германского канцлера о том, что израильские удары по Ирану являются грязной работой за других западников. По словам Слуцкого, точно такие тезисы звучали и на счет Украины от тех, кто пытался оправдать неонацизм киевского режима, пугая Европу российской угрозой.