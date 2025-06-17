В МИД России потребовали «неприпудренные» оценки ущерба Ирану

А ранее в МИД РФ выступили с резким осуждением атак Израиля на иранские мирные ядерные объекты. Согласно дипломатам, ЦАХАЛ нарушает нормы международного права и несёт угрозу всему миру, а подобные действия способны дестабилизировать обстановку не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами.