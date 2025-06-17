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В МИД России потребовали «неприпудренные» оценки ущерба Ирану

Министерство иностранных дел РФ призвало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представить всесторонний анализ последствий атаки, совершённой Израилем по иранским ядерным объектам. Москва настаивает, чтобы документ содержал прямое описание повреждений и степени опасности для международных специалистов, находившихся в момент удара на месте.

Источник: Life.ru

«Российская сторона ожидает от руководства Агентства подготовки в самое ближайшее время развёрнутого письменного доклада для рассмотрения в СУ МАГАТЭ и СБ ООН с объективными и “неприпудренными” оценками ущерба, нанесённого израильскими военными безопасности ядерно-энергетического комплекса ИРИ, а также применению гарантий МАГАТЭ в Иране», — говорится в сообщении.

МИД РФ приветствует готовность Ирана соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и возобновить диалог с США при условии прекращения израильских атак. Россия также поддерживает дипломатический путь урегулирования и подчёркивает, что цели нераспространения нельзя достигать силой и за счёт мирных жителей.

А ранее в МИД РФ выступили с резким осуждением атак Израиля на иранские мирные ядерные объекты. Согласно дипломатам, ЦАХАЛ нарушает нормы международного права и несёт угрозу всему миру, а подобные действия способны дестабилизировать обстановку не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами.