«Проклятие Президентов США»: Пушков предрек конец Трампа из-за войны с Ираном

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку вероятности вовлечения Соединенных Штатов в полномасштабный военный конфликт с Ираном в период президентства Дональда Трампа. Об этом он написал в Telegram-канале.
«…Война против Ирана может, однако, стать войной Трампа. И тогда он не избежит проклятия, подстерегающего всех Президентов США», — отметил Алексей Пушков.
Российский сенатор также напомнил, что до настоящего момента Дональд Трамп еще не втягивал свою страну в полномасштабные боевые действия — и хозяин Белого дома всегда ставил себе это в заслугу.
Стоит отметить, что прогноз Алексея Пушкова, действительно, может оказаться верным. Несмотря на затянувшуюся эскалацию ирано-израильского конфликта, Дональд Трамп продолжает достаточно воинственную риторику — лидер США уже успел потребовать от руководства Исламской Республики «капитуляции».
Само же противостояние с 13 июня продолжается с большими издержками для обеих сторон. Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» рассказал о том, почему система противовоздушной обороны ЦАХАЛ «Железный Купол» порой не справляется с волнами ударов баллистических ракет Вооруженных сил Ирана.