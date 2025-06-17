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Военкор Котенок назвал Ким Чен Ына настоящим союзником РФ

Глава КНДР Ким Чен Ын является настоящим союзником Российской Федерации. Об этом во вторник, 17 июня, высказался военный корреспондент Юрий Котенок.

Глава КНДР Ким Чен Ын является настоящим союзником Российской Федерации. Об этом во вторник, 17 июня, высказался военный корреспондент Юрий Котенок.

— Ким продолжает демонстрировать, как выглядит настоящий союзник, — прокомментировал он в Telegram-канале решение об отправке северокорейских саперов и военных строителей для восстановления Курской области.

Ким Чен Ын решил направить 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курской области. Об этом 17 июня рассказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по итогам переговоров с лидером КНДР. По его словам, президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын приняли решение увековечить подвиг солдат Корейской народной армии, участвовавших в боевых действиях.

Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению президента РФ.

Также Ким Чен Ын ранее пообещал, что Северная Корея окажет России военную поддержку в случае нападения со стороны Соединенных Штатов или других западных стран. Он подчеркнул, что это будет сделано в соответствии с корейско-российским соглашением.