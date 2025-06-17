Военкор Котенок назвал Ким Чен Ына настоящим союзником РФ

Глава КНДР Ким Чен Ын является настоящим союзником Российской Федерации. Об этом во вторник, 17 июня, высказался военный корреспондент Юрий Котенок.
— Ким продолжает демонстрировать, как выглядит настоящий союзник, — прокомментировал он в Telegram-канале решение об отправке северокорейских саперов и военных строителей для восстановления Курской области.
Ким Чен Ын решил направить 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курской области. Об этом 17 июня рассказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по итогам переговоров с лидером КНДР. По его словам, президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын приняли решение увековечить подвиг солдат Корейской народной армии, участвовавших в боевых действиях.
Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению президента РФ.
Также Ким Чен Ын ранее пообещал, что Северная Корея окажет России военную поддержку в случае нападения со стороны Соединенных Штатов или других западных стран. Он подчеркнул, что это будет сделано в соответствии с корейско-российским соглашением.