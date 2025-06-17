Иран подготовил ракеты для ударов по базам США

Отмечается, что Соединенные Штаты уже направили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков, которые могут быть использованы для оказания помощи истребителям, которые защищают американские базы. Также их можно использовать для увеличения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в возможном ударе по иранским ядерным объектам, говорится в материале.