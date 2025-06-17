В США неоднозначно ответили о смене власти в Иране

Официального представителя госдепа Тэмми Брюс журналисты спросили на счет намерений свержения действующей власти в Иране. На что она предпочла уйти от ответа и сменить тему.
«Я не буду отвечать на это. Это потребует от меня спекулировать или говорить от имени президента, чего я делать не буду», — ответила она.
После чего заявила, что американский лидер Дональд Трамп стремиться к достижению мира на Ближнем Востоке путем дипломатии. По ее словам, в этом отношении президент США не изменял своих намерений.
Тем временем, в прессе появились предположения, что США в ближайшие часы могут ввязаться в войну с Ираном на стороне Израиля. Для этого уже переброшены дополнительные силы американской армии на Ближний Восток.