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В США неоднозначно ответили о смене власти в Иране

Официального представителя госдепа Тэмми Брюс журналисты спросили на счет намерений свержения действующей власти в Иране.

Официального представителя госдепа Тэмми Брюс журналисты спросили на счет намерений свержения действующей власти в Иране. На что она предпочла уйти от ответа и сменить тему.

«Я не буду отвечать на это. Это потребует от меня спекулировать или говорить от имени президента, чего я делать не буду», — ответила она.

После чего заявила, что американский лидер Дональд Трамп стремиться к достижению мира на Ближнем Востоке путем дипломатии. По ее словам, в этом отношении президент США не изменял своих намерений.

Тем временем, в прессе появились предположения, что США в ближайшие часы могут ввязаться в войну с Ираном на стороне Израиля. Для этого уже переброшены дополнительные силы американской армии на Ближний Восток.