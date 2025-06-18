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ПМЭФ остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, заявил Беглов

Беглов: ПМЭФ в этом году подтвердил участие порядка 140 стран и территорий.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, в этом году в нем подтвердили участие представители порядка 140 стран и территорий, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«В прошлом году мы приняли — очно и онлайн — свыше 21 тысячи участников из 139 государств. В этом году участников не меньше. Подтвердились представители порядка 140 стран и территорий. Форум остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии», — сказал он.

«Уровень представительства высокий. Восемь делегаций подтвердили участие на уровне глав государств, премьер-министров и их замов. Ожидаем около 30 министров иностранных государств, более 50 послов. В повестке — 19 бизнес-диалогов: “Россия — Африка”, “Россия — Индия”, “Россия — Китай”, “Россия — Латинская Америка” и другие. У меня также запланирован ряд международных встреч», — добавил Беглов.

Петербургский международный экономический форум пройдет 18—21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.