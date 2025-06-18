ПМЭФ остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, заявил Беглов

«В прошлом году мы приняли — очно и онлайн — свыше 21 тысячи участников из 139 государств. В этом году участников не меньше. Подтвердились представители порядка 140 стран и территорий. Форум остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии», — сказал он.