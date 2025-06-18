Беглов назвал безопасность на ПМЭФ приоритетом

«Работа по его подготовке начинается практически сразу после новогодних праздников. Мы задействуем все городские службы в тесной координации с федеральными коллегами и “Росконгрессом”. Вся подготовка велась по четкому плану, под контролем специальной рабочей группы. Все системы “Экспофорума” проверены и работают в штатном режиме. Монтажом экспозиций на площадке занималось порядка 15 тысяч человек. Логистика, транспорт, размещение, работа городской инфраструктуры — все вопросы отработаны. Провели работы по озеленению, к форуму город украсили цветочные композиции», — рассказал Беглов.