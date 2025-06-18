Беглов назвал безопасность на ПМЭФ приоритетом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Вопрос безопасности в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — в приоритете, усилены все стандартные для мероприятий такого уровня меры, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Вопрос безопасности на таких мероприятиях — приоритет. Мы усилили все стандартные для мероприятий такого уровня меры. Работаем в тесном контакте с правоохранительными органами и федеральными структурами. Делаем все необходимое, чтобы гости и участники форума чувствовали себя спокойно», — сказал он.
Губернатор отметил, что для Петербурга ПМЭФ — это визитная карточка.
«Работа по его подготовке начинается практически сразу после новогодних праздников. Мы задействуем все городские службы в тесной координации с федеральными коллегами и “Росконгрессом”. Вся подготовка велась по четкому плану, под контролем специальной рабочей группы. Все системы “Экспофорума” проверены и работают в штатном режиме. Монтажом экспозиций на площадке занималось порядка 15 тысяч человек. Логистика, транспорт, размещение, работа городской инфраструктуры — все вопросы отработаны. Провели работы по озеленению, к форуму город украсили цветочные композиции», — рассказал Беглов.
Петербургский международный экономический форум пройдет