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Беглов назвал безопасность на ПМЭФ приоритетом

Беглов: вопрос безопасности на ПМЭФ в приоритете, усилены все необходимые меры.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Вопрос безопасности в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — в приоритете, усилены все стандартные для мероприятий такого уровня меры, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Вопрос безопасности на таких мероприятиях — приоритет. Мы усилили все стандартные для мероприятий такого уровня меры. Работаем в тесном контакте с правоохранительными органами и федеральными структурами. Делаем все необходимое, чтобы гости и участники форума чувствовали себя спокойно», — сказал он.

Губернатор отметил, что для Петербурга ПМЭФ — это визитная карточка.

«Работа по его подготовке начинается практически сразу после новогодних праздников. Мы задействуем все городские службы в тесной координации с федеральными коллегами и “Росконгрессом”. Вся подготовка велась по четкому плану, под контролем специальной рабочей группы. Все системы “Экспофорума” проверены и работают в штатном режиме. Монтажом экспозиций на площадке занималось порядка 15 тысяч человек. Логистика, транспорт, размещение, работа городской инфраструктуры — все вопросы отработаны. Провели работы по озеленению, к форуму город украсили цветочные композиции», — рассказал Беглов.

Петербургский международный экономический форум пройдет 18—21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.