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Mehr: силы ПВО Ирана сбили израильский военный самолёт

Иранские средства ПВО, развернутые в провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе страны, сбили израильский военный самолёт, передаёт агентство Mehr.

Иранские средства ПВО, развернутые в провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе страны, сбили израильский военный самолёт, передаёт агентство Mehr.

По имеющейся информации, лётчик катапультировался; в настоящее время ведутся поисковые мероприятия.

Эскалация между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Тель-Авив объявил о военной операции против Тегерана, мотивировав это тем, что Иран якобы приблизился к созданию ядерного оружия. Иран эти обвинения отверг и ответил массированным пуском сотен баллистических ракет по израильской территории.