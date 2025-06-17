Mehr: силы ПВО Ирана сбили израильский военный самолёт

Иранские средства ПВО, развернутые в провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе страны, сбили израильский военный самолёт, передаёт агентство Mehr.
По имеющейся информации, лётчик катапультировался; в настоящее время ведутся поисковые мероприятия.
Эскалация между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Тель-Авив объявил о военной операции против Тегерана, мотивировав это тем, что Иран якобы приблизился к созданию ядерного оружия. Иран эти обвинения отверг и ответил массированным пуском сотен баллистических ракет по израильской территории.