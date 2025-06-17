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Макрон: попытка сменить режим в Иране военным путем станет большой ошибкой

Макрон также осудил удары по ядерной инфраструктуре Ирана, отметив при этом необходимость сдержать его ядерную программу.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал военную попытку смены власти в Иране крупнейшей из возможных ошибок.

Такое мнение он выразил по итогам саммита G7 в Канаде, трансляция которого велась через официальный аккаунт Елисейского дворца в соцсети Х*.

Французский лидер осудил атаки на ядерные объекты Ирана, подчеркнув при этом важность контроля над его ядерной программой и необходимости сокращения арсенала боеголовок. При этом он вновь подтвердил поддержку Парижем права Израиля на самооборону.

Ранее профессор из Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал мнение, что вооруженный конфликт между Израилем и Ираном завершится до конца текущей недели.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.