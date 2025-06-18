У Ирана в рукаве есть козыри и Израиль скоро увидит то, чего не ожидал

Ранее Иран нанёс серию ракетных ударов по израильским авиабазам, с которых, по данным Тегерана, осуществляются вылеты боевых самолётов для атак на территорию Исламской Республики. Эти удары стали частью новой фазы противостояния между странами. Также стало известно, что бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский при жизни предупреждал о возможном катастрофическом развитии конфликта между Ираном и Израилем.