СМИ: системы ПВО Ирана сбили израильский военный самолет на юго-западе страны

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана в провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе исламской республики сбили израильский военный самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Mehr.
По сведениям издания, пилоту удалось катапультироваться, ведутся его поиски.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным. -0-