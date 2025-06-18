Хезболла сделала заявление по вступлению в войну Ирана и Израиля

Ливанское крыло Хезболлы заявило о своем нежелании вступать в конфликт между Ираном и Израилем, так как боится нападения еврейского государства на Ливан. Об этом заявил член политсовета движения Махмуд Каматий, передает РИА Новости.
«Заявления Израиля о зафиксированной подготовке “Хезболлах” к вмешательству — это всего лишь ложные предлоги, чтобы оправдать продолжающуюся агрессию против Ливана», — отметил он.
В Хезболле подчеркнули, что соблюдают консенсус государственными властями и стараются не обострять ситуацию на границе. И добавили, что стремятся совместно с госсектором, армией и народом освободить свою землю от израильской оккупации.
Каматий также отметил, что у Ирана достаточно сил, чтобы противостоять Израилю. Поэтому ему никакая сторонняя военная помощь не нужна. Однако он нуждается в политической и общественной поддержке.
Также он признал, что президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Нетаньяху водили мировое сообщество за нос, создавая иллюзию реальности переговоров с Ираном. На самом деле, по его словам, это было предательством, характерным для политики Тель-Авива.
Ранее «МК» писал, что сенатор Алексей Пушков дал свою оценку вероятности вовлечения Соединенных Штатов в полномасштабный военный конфликт с Ираном в период президентства Дональда Трампа.