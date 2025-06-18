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NYT: Иран приготовился к удару по армии США в случае их участия в конфликте

Приоритетными целями считаются базы США в Ираке.

Источник: Аргументы и факты

СМИ сообщают, что Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке в случае вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.

По данным The New York Times, Тегеран уже подготовил ракеты и другое вооружение, при этом приоритетными целями считаются базы США в Ираке. Также, по информации источников издания, не исключается атака на другие американские объекты в арабских странах и попытка блокировки Ормузского пролива, что может затруднить передвижение кораблей США в регионе.

Американская сторона подтверждает, что Иран способен быстро перейти к активным действиям, и в ответ усилила уровень боевой готовности своих сил в регионе, где сейчас размещены свыше 40 тысяч военных.