NYT: Иран приготовился к удару по армии США в случае их участия в конфликте

По данным The New York Times, Тегеран уже подготовил ракеты и другое вооружение, при этом приоритетными целями считаются базы США в Ираке. Также, по информации источников издания, не исключается атака на другие американские объекты в арабских странах и попытка блокировки Ормузского пролива, что может затруднить передвижение кораблей США в регионе.