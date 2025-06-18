Новости СВО. Армия России вошла в Серебрянку и отодвигает фронт от Дзержинска, Трамп ушёл от разговора с Зеленским, 18 июня

Больше всего после этих слов нужно было бы запереживать европейцам, ведь их налоги пойдут в США, но украинцы вспомнили о сделке по полезным ископаемым. Она подразумевала, что вся оказанная помощь будет оплачена за счёт фонда, в который деньги будут поступать от продажи украинских редкоземельных металлов. Но нет, теперь же на Украине понимают, что действительно произошло.