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Хинштейн отреагировал на решение Ким Чен Ына отправить сапёров под Курск

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн высказался в своём Telegram-канале об отправлении сапёров из КНДР в Курскую область. По его словам, это серьёзное подспорье для России.

Источник: Life.ru

«Это серьёзное подспорье для нас. Напомню, президент поставил задачу очистить территорию приграничья от взрывоопасных предметов в максимально короткие сроки», — написал Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что данное решение является первым шагом к возвращению жителей Курской области домой.

Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу рассказал, что КНДР отправит тысячу сапёров и пять тысяч военных строителей в Курскую область по личному указанию северокорейского лидера Ким Чен Ына. В Госдуме отметили, что отправка северокорейских специалистов позволит направить российские инженерные подразделения на более важные задачи, а сами специалисты из КНДР смогут попрактиковаться в боевых условиях.