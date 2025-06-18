Хинштейн отреагировал на решение Ким Чен Ына отправить сапёров под Курск

Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу рассказал, что КНДР отправит тысячу сапёров и пять тысяч военных строителей в Курскую область по личному указанию северокорейского лидера Ким Чен Ына. В Госдуме отметили, что отправка северокорейских специалистов позволит направить российские инженерные подразделения на более важные задачи, а сами специалисты из КНДР смогут попрактиковаться в боевых условиях.