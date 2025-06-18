Тегеран подготовил ракеты и может ударить по американским базам на Ближнем Востоке

Тегеран привёл ракетные комплексы в боевую готовность и готов поразить американские базы на Ближнем Востоке, если Вашингтон решит открыто встать на сторону Израиля. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на разведывательное сообщество США.
CNN информирует, что совещание Дональда Трампа с ключевыми представителями силовых ведомств в Ситуационной комнате Белого дома длилось свыше часа; его официальные итоги пока не обнародованы.
По сведениям CBS News, президент США рассматривает вариант нанесения совместных с Израилем ударов по иранским ядерным объектам, однако единства среди его ближайших советников нет.
Al Jazeera передаёт, что все корабли ВМС США покинули базу в Бахрейне и вышли в Персидский залив; предполагается, что в ответ на удар Иран способен заминировать и перекрыть Ормузский пролив.
Fox News сообщает о переброске дополнительных американских истребителей в регион и продлении сроков дежурства уже развернутой там авиации.
Йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о намерении вступить в конфликт на стороне Ирана.
Ливанское крыло Хезболлы заявило о своем нежелании вступать в конфликт между Ираном и Израилем, так как боится нападения еврейского государства на Ливан.
МИД России назвал продолжающиеся израильские удары по гражданским атомным объектам Ирана противоправными и предупредил, что они ввергают мир в угрозу ядерной катастрофы.